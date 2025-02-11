Почему россияне видят инфляцию вдвое выше, чем официальные данные?

Центральный банк объяснил, почему население оценивает инфляцию в два раза выше официальной статистики. В бюллетене «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки» ЦБ отмечает, что субъективное восприятие инфляции характерно для всех стран. Каждый человек имеет свою собственную потребительскую корзину, и оценка роста цен на нее обычно отличается от данных Росстата, рассчитанных для среднего домохозяйства, сообщают "Ведомости".

В России ООО «инФОМ» по заказу Банка России ежемесячно публикует оценки инфляции, и в декабре 2024 года граждане оценивали рост цен на уровне 15,9%, тогда как Росстат зафиксировал 9,52%. Отклонения в инфляционных ожиданиях связаны с социально-демографическими факторами, уровнем финансовой грамотности и ожиданиями относительно экономической ситуации.

ЦБ объясняет, что различие обусловлено разными потребительскими корзинами и субъективными ощущениями. Люди больше замечают рост цен на определенные товары и услуги, особенно с высокой сезонностью, такие как плодоовощная продукция. Товары-маркеры, такие как бензин, оказывают значительное влияние на восприятие инфляции, что может привести к искажению общей картины.

Ранее стало известно, что Росстат получит доступ к данным с контрольно-кассовых аппаратов (ККТ) от ФНС, что позволит использовать их для более точного расчета инфляции. Соответствующие поправки в закон "О применении ККТ при осуществлении расчетов в Российской Федерации" опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект направлен на улучшение информационного взаимодействия между ФНС и Росстатом, что позволит использовать данные ККТ для формирования официальной статистики о потребительских ценах и индексах.