Налоговики ужесточают валютный контроль: россиян штрафуют за наличные сделки с иностранцами

Налоговые органы вновь усилили контроль за наличными расчетами россиян с иностранными гражданами, не имеющими вида на жительство в России. Российское валютное законодательство строго запрещает любые наличные операции не в рублях с иностранцами, что может привести к претензиям налоговиков не только в случае купли-продажи автомобилей, но и другого имущества, сообщает газета "Ведомости".

С завершением моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства в конце 2023 года, инспекторы признают такие операции незаконными и выписывают штрафы в размере от 20 до 40% от суммы оплаты. Основанием для этих действий служит часть 3 статьи 14 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», существующая с 2003 года. Закон требует, чтобы физические лица – резиденты использовали счета в уполномоченных банках для расчетов с иностранцами. Однако, существуют исключения, такие как дарение валютных ценностей супругу или близким родственникам и покупки в магазинах беспошлинной торговли.