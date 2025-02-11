Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
10 «горячих» вопросов про тарифы
40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу
Перерасчет по дифтарифам будет сделан подтвердившим электроотопление жителям Иркутской области с 1 января
Все материалы сюжета

Вирусы наступают: в России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 13,7%

Читайте также:

Отказ от вакцинации против COVID-19 может привести к отстранению от работы
10 февраля 2025
В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса
6 января 2025

За шестую неделю 2025 года в России зафиксирован тревожный рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей, общее число случаев достигло 865 000, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные  Роспотребнадзора.

В 50 регионах отмечено превышение среднего уровня заболеваемости, а в 19 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30%. Основными виновниками остаются вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирусы, хотя доля гриппа A (H1N1)pdm09 продолжает расти.

Для сдерживания эпидемии в России закрыты 180 школ в 31 регионе, 66 детских садов в 19 регионах и 5 школ-интернатов. Частично приостановлены занятия в 5125 классах, 1554 дошкольных группах, 37 группах в школах-интернатах и 11 группах профессионально-технических училищ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Новая волна коронавируса 2024 #коронавирус #COVID-19 #ковид #XEC #омикрон":
Все материалы сюжета (451)


Реклама на сайте

Слата
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес