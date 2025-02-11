Вирусы наступают: в России зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 13,7%

За шестую неделю 2025 года в России зафиксирован тревожный рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей, общее число случаев достигло 865 000, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В 50 регионах отмечено превышение среднего уровня заболеваемости, а в 19 регионах количество госпитализаций увеличилось на 30%. Основными виновниками остаются вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирусы, хотя доля гриппа A (H1N1)pdm09 продолжает расти.

Для сдерживания эпидемии в России закрыты 180 школ в 31 регионе, 66 детских садов в 19 регионах и 5 школ-интернатов. Частично приостановлены занятия в 5125 классах, 1554 дошкольных группах, 37 группах в школах-интернатах и 11 группах профессионально-технических училищ.