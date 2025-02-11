Шахматный турнир ко Дню защитника Отечества пройдет в Иркутске

В турнире могут участвовать как любители, не имеющие международного или российского рейтинга ЭЛО, либо имеющие рейтинг не более 1300, так и профессионалы с рейтингом 1300 и выше или разрядом 2-ой спортивный и выше.

Состав команды – 2 человека. Организационный сбор – 1500 рублей с человека. Собранные средства будут использованы на организационные расходы и приобретение наградной продукции.

По итогам соревнований победителей наградят памятными призами и подарками, что сделает ваше участие еще более значимым.

Для регистрации команды-участника необходимо:

Подать заявку по ссылке Шахматный турнир ко Дню защитника Отечества!

Оплатить турнирный взнос в размере 1 500 рублей за каждого участника на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 8-964-350-54-23 , Георгий Борисович Г. до 12 февраля.

После этого необходимо отправить сообщение на электронную почту chessirkutsk@inbox.ru , указав время оплаты взноса и плательщика, ФИО участников команды (на 1,2 досках), название команды, контактный телефон представителя или капитана команды.

Для регистрации просьба обращаться к координаторам по телефонам 8 (3952) 202-102 доб. 136 Анастасия Алексеевна Лейнвебер 89643505423 Георгий Борисович Гинзбург.