Трамп допустил, что Украина может стать Россией: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп заявил, что Украина «может стать Россией», США ужесточили условия ввоза в страну алюминия, банки РФ продлили на некоторых территориях кредитные каникулы, а в Иркутской области растет популярность компьютерных клубов. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Чьей будет Украина?

Американский президент Дональд Трамп высказал предположение, что однажды Украина «может стать Россией», и допустил, что захочет вернуть все потраченные деньги. «Мы тратим сотни миллиардов долларов. <…> Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», – заявил лидер США. Вместе с тем представитель Украины – депутат Верховной рады Марьяна Безуглая – предложила сделать Украину еще одним штатом США, не пояснив свою идею.

Новые пошлины США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава государства отметил, что «это начало процесса, который сделает Америку вновь богатой».

Кредитные каникулы для приграничья

Некоторые российские банки решили продлить беспроцентную отсрочку по кредитным обязательствам для клиентов с приграничных территорий. Для ее оформления достаточно просто обратиться в финансовую организацию. Некоторые банки продлили кредитные каникулы не только для физических лиц, но и для представителей малого и среднего бизнеса.

Возврат любви к клубам

В России зафиксировали рост популярности компьютерных клубов, которых по стране в прошлом году стало в три раза больше. Наибольшее число вновь открытых компаний зафиксировано в Москве, Дагестане, Краснодарском крае, Московской области, Кемеровской области, Санкт-Петербурге, а также Иркутской области.

Нарушения в «Светофорах»

Россельхознадзор обнаружил нарушения при реализации продукции в магазинах сети «Светофор» сразу в нескольких регионах: Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областях, Москве, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком автономном округе. Также найдена фальсифицированные и небезопасные товары. Проверочные мероприятия продолжаются.