АТБ улучшил программу лояльности «Кредит-Бонус» для владельцев кредитных карт

Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил бонусную программу «Кредит-Бонус» для владельцев кредитных карт. Теперь клиентам доступна возможность выбора до 3 категорий повышенного кэшбэка. Выбранные в феврале 2025 года категории начнут действовать для покупок по кредитной карте с 1 марта 2025 года.

Установить бонусные категории, отслеживать историю начисления баллов и конвертировать их в рубли (1 балл равен 1 рублю) можно в разделе «Кэшбэк и бонусы» мобильного приложения АТБ банк.

Замена категорий возможна раз в месяц. Если не выбрать категории в текущем месяце, то в следующем баллы начисляться не будут. Необходимый минимальный транзакционный оборот для получения баллов – не менее 5 000 рублей в месяц.

«Программа лояльности «Кредит-Бонус» предусматривает начисление кэшбэка на единый бонусный счёт, поэтому копить баллы можно всей семьей. Клиент может выпустить дополнительные карты к своему счету на имя близких, чтобы вместе оплачивать привычные покупки и получать еще больше баллов», - рассказала Юлия Павлишина, руководитель управления потребительских кредитов и кредитных карт АТБ.

Максимальная сумма кэшбэка с учётом баллов по иным бонусным программам банка и максимальная сумма конвертации начисленных баллов в рубли в месяц составляет:

для держателей действующих премиальных карт, выпущенных в рамках программы «Статус» - 10 000 баллов;

для держателей действующих кредитных карт - 5 000 баллов;

для держателей действующих дебетовых зарплатных карт с подключенной программой лояльности - 5 000 баллов;

для держателей иных категорий карт - 3 000 баллов.

Более детальная информация о программе «Кредит-Бонус» – на сайте.

Остались вопросы? Вы всегда можете получить ответы по номеру горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).