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Суд расторг брак Татьяны Ким и Владислава Бакальчука

Семье еще предстоит поделить имущество.

Суд удовлетворил требование владелицы 99% маркетплейса Wildberries Татьяны Ким расторгнуть брак с супругом Владиславом Бакальчуком, владеющим 1% компании.

«Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади. Спасибо всем, кто поддерживал меня», – пишет написала его экс-супруга в своем Telegram-канале.

Семье еще предстоит разделение имущества. Как пояснил газете «Ведомости» председатель президиума МКА «Аронов и Партнеры» Александр Аронов, наиболее вероятным исходом процесса будет сохранение бизнеса за Ким, а Бакальчук получит денежную компенсацию стоимости своей доли

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Напомним, что раздел Wildberries начался с конфликта супругов Татьяны Ким (в браке Бакальчук) и Владислава Бакальчука. В июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП – ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод. В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» – совместное предприятие Wildberries и Russ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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