Ведущее деловое издание Азии The Economic Observer признало Альфа-Банк технологическим лидером мирового уровня

Журнал The Economic Observer ежегодно вручает международную премию — за достижения в бизнесе и финтехе. И только что Альфа-Банк был признан лучшим в номинации «Технологический лидер мирового уровня» (World-Class Technology Leadership Award).

Эксперты авторитетного китайского медиа отметили технологические достижения российской кредитной организации. По их мнению, как лидер отрасли Альфа-Банк успешно проводит цифровую трансформацию с помощью передовых решений и инноваций.

Альфа-Банк использует искусственный интеллект для создания ИИ-ассистентов и сервисных платформ, которые могут реагировать на потребности клиентов в режиме реального времени и предоставлять индивидуальные финансовые решения.

Например, служба поддержки клиентов может быстро и точно отвечать на запросы клиентов, помогать клиентам решать проблемы и повышать эффективность обслуживания клиентов. Еще один важный аспект — анализ больших данных, благодаря чему Альфа-Банк может получить глубокое представление о том, что необходимо клиенту.

«Уже третий раз за последние несколько месяцев наш банк получает признание в Китае. Награда за технологическое лидерство мирового класса – важное достижение не только для Альфа-Банка, а для всей российской финансовой сферы. Российские технологии развиваются и занимают ведущие позиции в мировом масштабе. Я горжусь тем, что мы являемся частью этого прогресса», — поделился Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.