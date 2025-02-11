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Новый арендный дом построят в центре Иркутска: как он будет выглядеть

В Иркутске на Верхней Набережной вблизи ТРЦ «Яркомолл» появится новый арендный дом. В настоящее время завершается проектирование здания, рассказал в своем тг-канале мэр Руслан Болотов.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«От успешности проекта во многом зависит, приживется ли в нашем городе такой формат. Его реализация также сделает более доступной процедуру возмещения платежей за наем квартир работникам бюджетной сферы», – пояснил глава города.

Арендный дом будет состоять из пяти блок-секций высотой до восьми этажей. Это около 200 квартир с ремонтом и всем необходимым для проживания: мебелью, бытовой техникой. Рядом появятся благоустроенная территория, подземная парковка примерно на 100 мест, а также отдельное здание, в котором разместится ресторан.

После получения положительного заключения негосударственной экспертизы заказчик – АО «УКС г. Иркутска» – приступит к его возведению. Планируется начать стройку уже летом этого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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