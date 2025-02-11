А-Токен – лучшая платформа цифровых финансовых активов в стране по итогам 2 лет

Два года назад в Альфа-Банке запустили платформу ЦФА А-Токен, за это время она стала лучшей платформой цифровых финансовых активов по объему размещений и количеству выпусков.

В начале февраля 2023 года Альфа-Банк запустил платформу А-Токен, а уже через 3 недели состоялась первая сделка. На сегодняшний день в Альфа-Банке выпустили ЦФА на 265 млрд рублей — это около 50% от всего объема в России, который составляет более 500 млрд рублей. На счету у А-Токен более 800 выпусков.

А-Токен является общепризнанным лидером на рынке по объемам и количеству выпусков ЦФА, а также количеству инвесторов на платформе. В 2024 году платформа А-Токен получила премию «Платформа года» и «Лидер по объёму размещений» от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Cbonds 2 года подряд признавал А-Токен лидером рынка — по итогам 2023 и 2024 годов. Также в декабре 2024 года А-Токен победил в номинации «Финансы и блокчейн» национальной премии «Меркурий» и получил звание «Проект года». Альфа-Банк стал первым оператором информационных систем, который сделал ЦФА доступными широкому кругу инвесторов, в том числе тем, кто не является квалифицированными инвесторами. На А-Токен выпускались эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований и принципиально новые инвестиционные инструменты, аналогов которым ранее не было на рынке. В 2024 году были запущены ЦФА на бриллианты, ЦФА на кино, ЦФА на арендный поток, ЦФА на жилые квадратные метры, ЦФА на кредиты, опцион кэп в виде ЦФА, «Зеленые» ЦФА, ЦФА с залогом, ЦФА в валюте, ЦФА для мотивации сотрудников, ЦФА с промокодами для инвесторов, дисконтные ЦФА.

«Когда мы в Альфа-Банке запустили этот проект 2 года назад, о цифровых финансовых активах знали лишь единицы. Сегодня крупнейшие компании страны активно выпускают ЦФА, а десятки тысяч инвесторов доверяют нам свои средства. Проект перерос из формата стартапа в полноценный бизнес, и 2025 год для нас станет годом эффективности. Мы осознаем, что рынок развивается, обостряется конкуренция, поэтому для нас особенно важно сохранить лидерскую позицию и продолжать предлагать уникальные решения нашим пользователям», — рассказал Денис Додон, директор инноваций Альфа-Банка.