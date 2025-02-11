Альфа-Банк — лидер по количеству размещений IPO и SPO в 2024 году

Эксперты Cbonds и PREQVECA признали Альфа-Банк лучшим организатором IPO и SPO в России. Рэнкинг-2024 на основании данных первичных и вторичных размещений, состоявшихся на российских биржах по итогам календарного года.

По объему привлеченных средств Альфа-Банк занимает первое место с участием в 8 размещениях. По данным Cbonds, прошлый год стал рекордным за годы по объёму сделок. Больше всего размещений организовал Альфа-Банк — около 2/3 рынка по объёму.

Для повышения точности и полноты рэнкингов, а также для более полного представления участниками рынка текущей ситуации за 2024 год были сформированы рэнкинги организаторов первой и второй линии. Первая линия организаторов включает в себя ведущих андеррайтеров, которые играют ключевую роль в структуре сделки. Альфа-Банк возглавил первую линию рэнкинга.

При составлении рейтинга использованы данные из пресс-релизов, эмиссионных документов, раскрытия информации компаний, информации от участников размещения, а также из материалов ведущих деловых СМИ.