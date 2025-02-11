Какие преимущества у кредита под залог?

Кредит под залог — это вид потребительского кредита, для получения которого требуется обеспечение. Для этого заемщик оформляет договор с банком, по которому передает некое свое имущество в залог кредитной организации на время пользования заёмными деньгами. В этом случае залог выступает гарантом возврата заемщиком средств, поясняют эксперты Солид Банка.

Заемщику придется отдать свое имущество банку, если он совсем прекратит выполнять взятые на себя финансовые обязательства. В случае своевременного внесения платежей по кредиту – «залоговое» имущество остается в пользовании заемщика.

Преимущества кредита под залог для заемщика:

• доступная сумма кредита больше

Банк лояльнее относится к заемщикам, кредитующимся под залог, поэтому готов выдать максимальную сумму по кредиту.

• комфортные ежемесячные платежи

Наличие залога снижает риск для Банка, поэтому он предложит более привлекательные условия – процентная ставка может быть сниженной, а срок кредита больше. Все эти параметры влияют на сумму ежемесячного платежа. Она, в итоге, будет более комфортной для заемщика.

• проще получить от банка одобрение

Предлагая банку залог, заемщик показывает себя серьезным и ответственным. Банк может быть к нему лояльнее при одобрении заявки на кредит, например, будет не очень придирчив к не совсем идеальной кредитной истории.

• на любые цели

Чаще всего, кредит под залог – нецелевой. Это значит, что заемщик может распоряжаться средствами, не уведомляя Банк о целях расходования. Вы можете свободно сделать ремонт, строить дом или реализовывать любые другие свои цели.

Солид Банк в рамках кредитной программы «Солидный клиент» с залогом заемщику может предложить до 10 000 000₽ и на срок до 7 лет. При этом клиент может получить сниженную ставку, которая начинается от 23,9% годовых (ПСК 27,88%-32,95%). Без обеспечения кредит доступен заемщикам на условиях: до 1 000 000 рублей на срок до 5 лет. Узнать больше про кредит можно по ссылке.

– Мы готовы рассмотреть в виде залога: движимое имущество (транспортные средства, спец. технику и т.д.), недвижимое имущество, залог гарантийного депозита, имущественные права (права требования, вытекающие из договоров долевого участия в строительстве и иные права в соответствии с требованиями действующего законодательства), – отмечают эксперты Солид Банка.

Это специальное предложение для постоянных заемщиков, сотрудников организаций, входящих в реестр, а также для Государственных служащих, сотрудников государственных организаций, предприятий и учреждений.

Оставляйте заявку на консультацию, мы в индивидуальном порядке рассмотрим запрос и поможем подобрать комфортные параметры для кредитования.

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