ТОП кредитных предложений для частных лиц от Солид Банка

Солид Банк предлагает частным клиентам доступное потребительское кредитование. Вы сможете реализовать любые цели с кредитными программами на все случаи жизни: кредит наличными, кредит на любые нужды, автокредит, предложение для пенсионеров, рефинансирование других кредитов или кредитных карт и др.

Солид Банк старается держать условия по потребительскому кредитованию в текущих условиях максимально лояльными для клиентов. В рамках любой программы возможно снижение процентной ставки до минимальной при получении заработной платы или пенсии на счет, открытый в АО «Солид Банк».

Расскажем подробнее о самых популярных кредитных программах Солид Банка:

• Потребительский кредит «Акционный» на любые цели

Задумали обновить ремонт, купить желанную технику, пройти обучение или слетать в долгожданный отдых, но не хватает ресурсов, а копить долго? Исполнять свои желания проще, чем кажется. Особенно с актуальными финансовыми инструментами. Оформите потребительский кредит наличными и совершите покупку, как можно скорее!

Клиенты могут получить денежные средства на любые цели, а при выполнении ряда условий ставка снизится до минимальной. При этом потребительский кредит могут оформить ИП и самозанятые! Мы подберем индивидуально предложение, исходя из ваших целей и возможностей. По ссылке можно подробнее узнать об условиях кредитования.

• Специальный кредит «Пенсионный» для пенсионеров

Переведя пенсию в Солид Банк, клиенты получают возможность оформить кредит «Пенсионный» по сниженной ставке! С такими возможностями любые планы и желания воплотятся в жизнь.

По условиям потребительского кредита для пенсионеров в Солид Банк вы можете получить до 1 000 000 рублей по минимальной ставке. Преимущество для клиентов в том, что Заемщик может быть, как официально трудоустроен, так и неработающим.

Оставляйте заявку, расскажем подробнее о кредите «Пенсионный».

• Рефинансирование кредитов и кредитных карт других Банков

Безвыходных ситуаций не бывает, мы уверены. Оформили кредит и не можете погашать долг в силу финансовых трудностей? Снижайте кредитную нагрузку с программой рефинансирования от Солид Банка.

Большое преимущество программы в том, что можно объединять долги по кредитам и кредитным картам. При выполнении ряда условий процентная ставка снизится до минимальной, а срок рефинансирования до 7 лет позволит значительно уменьшить ваш ежемесячный платеж. Приятный бонус – возможность взять дополнительную сумму сверх суммы рефинансируемых кредитов на личные нужды.

Оставляйте заявку по ссылке, чтобы узнать все об условиях программы рефинансирования. Индивидуально проанализируем вашу ситуацию, подберем максимально комфортные условия!

• Автокредит

Хотите обновить автомобиль, но не располагаете сейчас нужной суммой? Это точно не повод откладывать покупку! Но как воплотить ваши цели в жизнь? Это очень просто с автокредитом от Солид Банка. Предлагаем автокредитование на привлекательных условиях:

- Не ограничиваем вас в выборе – доступно приобретение авто у дилера или частного лица.

- Не требуется оформление КАСКО!

- При сумме автокредита до 3,5 млн рублей нужно всего 2 документа.

- Предлагаем лояльные процентные ставки, значение которых можем снизить до минимальных при ряде условий.

Оставляйте заявку, чтобы узнать подробнее об условиях и других опциях. Подумаем вместе, как реализовать ваши автомобильные планы. Рекомендуем общаться со специалистами банка. Они подберут индивидуально условия кредитования, исходя из их потребностей и возможностей. Ведь для каждой ситуации – свое решение.

АО "Солид Банк". Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329

www.solidbank.ru

8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный)