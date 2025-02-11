Просроченные товары, отсутствие маркировки: 68 нарушений нашли в иркутских «Светофорах»

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия с 27 по 30 января провело проверки магазинов сети «Светофор» в Приангарье. По их результатам были выявлены десятки нарушений, рассказала пресс-служба ведомства.

«За указанный период было организовано 53 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия, включая 27 выездных обследований и 26 наблюдений за соблюдением обязательных требований. По их результатам выявлено 68 нарушений», – говорится в сообщении.

В частности, в ряде магазинов «Торгсервис 238» в Черемхово на улице Бердникова и в Свирске на Промучастоке, а также в «Торгсервисе 138» в Хомутово на Мичурина, в Иркутске на Розы Люксембург, в Шелехове на Култукском тракте, в Ангарске в 108-м квартале мясная продукция, субпродукты, рыба, молочная продукция, полуфабрикаты продавались без соответствующей маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Также выявлены случаи реализации свиного окорока без кости с истекшим сроком годности.

В магазинах «Торгсервис 338» в Ангарске в 221-м квартале и на улице Иркутской обнаружены потрошенный и мороженый кижуч, сыр «Раубичский», суповой набор со свиными косями, на маркировке которых отсутствовала информация о дате изготовления и сроке годности.

Кроме того, инспекторы выявили 20 площадок, не осуществляющих свою деятельность: их исключат из реестра хозяйствующих субъектов.

По факту нарушений объявлены предостережения. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области для принятия соответствующих мер в рамках компетенций.