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«Цифра банк» выпустил новое мобильное приложение

Новое мобильное приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. Оно обладает более интуитивно понятным интерфейсом, повышенной скоростью работы и расширенным функционалом.

– Мы настоятельно рекомендуем скачать новое приложение до 17 февраля, чтобы избежать перебоев в обслуживании. С этой даты перестанет работать старое приложение. Для скачивания можно перейти по ссылке и воспользоваться соответствующим QR-кодом или найти приложение под именем “Цифра банк” в своем магазине приложений, – говорится в сообщении банка.

Если возникнут вопросы или сложности с установкой нового приложения, служба поддержки клиентов «Цифра банк» всегда может помочь по телефону 8(800)302 92 29 или по электронной почте help@cifra-bank.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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