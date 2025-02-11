Иркутская область в 2024: стремительный рост добычи и торговли на фоне изменений в экономике

В 2024 году экономика Иркутской области продемонстрировала значительный рост в различных отраслях. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 13,2%, розничная торговля выросла на 11,4%, промышленное производство поднялось на 9,5%, а строительство жилья увеличилось на 7,7%, сообщает Иркутскстат.

Фото: Игорь Мерзляков

В Приангарье выполнено строительных работ на сумму 308,3 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 9957 зданий, включая 341 нежилое. Объем жилищного строительства достиг 1605,2 тыс. кв. метров, сдано 17,2 тыс. квартир. Жилье активно строится и на дачных участках, демонстрируя рост на 37,5%.

Индекс промышленного производства составил 109,5%. Добыча полезных ископаемых выросла на 13,2%. Газа природного и попутного добыто в 1,9 раза больше, чем год назад, угля каменного и бурого – на 5,9%. Обрабатывающие производства также показали рост, особенно в производстве кожи, мебели и металлических изделий.

Энергетический сектор показал рост на 3%. Генерация электроэнергии увеличилась за год на 3,9%, выработка пара и горячей воды – на 2,4%.

Розничная торговля достигла оборота в 746,3 млрд рублей, увеличившись на 11,4%. Оборот общественного питания показа рост на 7%, до 39,6 млрд рублей.

Заметно увеличился объѐм услуг в области информационно-коммуникационных технологий (на 16,1%), оплаченных работ по ремонту и строительству жилья (18,1%), услуг фотографов (11,2%), парикмахерских (на 9%).