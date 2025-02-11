Пенсионеру из Ангарска вернули деньги, которые похитили мошенники

Пенсионер из города Ангарска Иркутской области стал жертвой телефонных аферистов и лишился крупной сумму. Деньги удалось вернуть, рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2024 года мужчине позвонил неизвестный и рассказал, что все сбережения могут быть похищены с его банковского счета. Сибиряк доверился собеседнику, снял более 1,2 млн рублей и тремя суммами отправил на продиктованный собеседником якобы «безопасный счет», который оказался мошенническим.

Во время расследования выяснилось, что средства получил житель Новосибирской области. По факту неосновательного обогащения прокуратура направила иск в суд по месту жительства владельца счета, потребовав вернуть деньги. Требование новосибирским судом было удовлетворено – потерпевшему вернули более 1,2 млн рублей и проценты в размере свыше 95 тыс. рублей.