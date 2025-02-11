Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
10 «горячих» вопросов про тарифы
40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу
Перерасчет по дифтарифам будет сделан подтвердившим электроотопление жителям Иркутской области с 1 января
Все материалы сюжета

Пенсионеру из Ангарска вернули деньги, которые похитили мошенники

Пенсионер из города Ангарска Иркутской области стал жертвой телефонных аферистов и лишился крупной сумму. Деньги удалось вернуть, рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2024 года мужчине позвонил неизвестный и рассказал, что все сбережения могут быть похищены с его банковского счета. Сибиряк доверился собеседнику, снял более 1,2 млн рублей и тремя суммами отправил на продиктованный собеседником якобы «безопасный счет», который оказался мошенническим.

Во время расследования выяснилось, что средства получил житель Новосибирской области. По факту неосновательного обогащения прокуратура направила иск в суд по месту жительства владельца счета, потребовав вернуть деньги. Требование новосибирским судом было удовлетворено – потерпевшему вернули более 1,2 млн рублей и проценты в размере свыше 95 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Слата
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес