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Президент США Дональд Трамп: Украина может стать Россией

Американский президент Дональд Трамп высказал предположение, что Украина может стать Россией, а также добавил, что намерен вернуть потраченные на Украину деньги, пишет ТАСС.

«Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», – процитировало агентство американского лидера.

Президент США добавил, что намерен получить средства в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд. Кроме того Трамп подчеркнул, что не сможет направлять деньги на Украину на прежних условиях и потребовал «что-то предпринять».

В свою очередь один из представителей украинской стороны – депутат Верховной рады Марьяна Безуглая – предложила сделать Украину еще одним штатом США: такую идею, которая пока никак не была объяснена, она озвучила с своем тг-канале.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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