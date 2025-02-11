Льготные кредиты для аграриев подорожали вдвое

Ставку для аграриев по действующим инвестиционным займам привязали к ключевой. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Сбербанка, Россельхозбанка и Минсельхоза.

С начала года аграрии начали сталкиваться с двукратными списаниями средств по льготным действующим инвесткредитам, выданным им под 5% годовых. На эти средства они в том числе покупали сельхозтехнику, оборудование, вели строительство различных объектов, таких как элеваторы и овощехранилища, а также развивали птицеводство, мукомольное и хлебопекарное производство, переработку животноводческой продукции.

«Сообщаем, что Министерством сельского хозяйства РФ утверждено решение о порядке предоставления субсидии, которое вносит изменения в условия льготного кредитования по действующим инвестиционным кредитным договорам, заключенным в рамках постановления, и устанавливает на 2025 год размер ставки до 50% ключевой ставки Банка России», – говорится в ответе Сбербанка главе фермерского хозяйства ООО «Савия-фуд» из Самарской области Евгении Бесчетновой.

Как пояснила Евгения Бесчетнова «Известиям», кредит был взят в 2022 году под 5% на покупку техники, однако неожиданно без уведомления размер ставки увеличили и списали средства в двойном размере.

Ранее стало известно, что 56% молодых специалистов идут в агро, чтобы развивать собственный бизнес. Большая часть опрошенных студентов (23,6%) решили связать свою жизнь с АПК ради возможности открыть свое дело, финансовая стабильность важна для 18,6% респондентов, 17,9% студентов выбрали отрасль из-за ее активного развития и поддержки государства, гарантированное трудоустройство – основной фактор для 14,2% опрошенных. Остальные голоса распределись между такими факторами, как глобальная социальная миссия и возможность для инноваций.