Власти рассказали, когда откроется ледовая переправа на Ольхон

Самую протяженную в Иркутской области ледовую переправу на остров Ольхон протяженностью 11 км планируется открыть во второй половине февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Зимник начинается у деревни Куркут, заканчивается на острове Ольхон в местности Иркутская Губа. Это часть автомобильной дороги регионального значения Баяндай – Еланцы – Хужир. Работы по обустройству ведут специалисты Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Приангарья.

На месте уже намечена трасса, которая будет иметь две полосы движения. Расстояние между ними составляет 100 метров, каждая из полос будет иметь ширину в 20 метров. Кроме того, сейчас выполняют работы по разравниванию и ликвидации торосов, устанавливают вехи для обозначения границ. Позже будут установлены знаки ограничения грузоподъемности, скорости движения, соблюдения дистанции, а также правил пользования ледовой переправой.

Открытие ледовой переправы затянулось в связи с теплой погодой, которая наблюдалась в начале зимы. Сейчас специалисты каждый день проводят замеры льда и продолжают выполнение подготовительных мероприятий. Точная дата запуска зимника будет зафисеть от погоды и ледовой обстановки.