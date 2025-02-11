ФНС увеличивает доначисления компаниям

Хотя в 2023-м такие сборы снижались, в 2024-м они опять увеличились почти до 310 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на статистику ФНС

Налоговая провела 3,3 тыс. выездных проверок за 10 месяцев прошлого года, по их итогам доначислено почти 229 млрд рублей. Эти средства должны заплатить компании, у которых служба нашла нарушения по уплате сборов в бюджет. Документальных (камеральных) проверок за этот период налоговая провела 40 млн – и потребовала от бизнеса по их итогам доплатить 80 млрд рублей. В сумме за 10 месяцев 2024 года ФНС доначислила бизнесу 309 млрд рублей.

В 2023 году сумма была незначительно меньше: по итогам камеральных и выездных проверок налоговая начислила бизнесу 300 млрд рублей за 10 месяцев (из них 60 млрд по итогам камерального контроля и 240 млрд – по итогам выездного), следует из статистики ФНС. Тогда давление на компании значительно снизилось по сравнению с 2022-м, когда общий объем доначислений составлял 593 млрд рублей.

Судя по данным службы, доначисления в этом году растут именно по результатам камеральных проверок, а по итогам выездных, наоборот, сокращаются. Это связано с тем, что налоговая постоянно совершенствует подходы к проведению контроля по документам на основании приоритизации рисков, рассказали «Известиям» в ФНС. Первоочередной задачей становится оперативное пресечение схем уклонения от уплаты налогов, подчеркнули там.

Напомним, что Иркутская область вошла в пятерку регионов, где с 1 января 2025 года начнет работать специальный налоговый режим с автоматизированной упрощенной системой налогообложения (автоУСН), при котором отчетность минимизируется, а налоги рассчитываются автоматически.