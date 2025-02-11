Капсулу времени с посланием потомкам заложили в жилом комплексе «Атмосфера», который строит РУСАЛ в Шелехове

Историческое событие состоялось 10 февраля, в день рождения Иркутского алюминиевого завода.

Фото: Артем Моисеев

На стройке собрались первые лица города и Шелеховского района, почетные жители, первостроители, активисты, а также заводчане, представители рабочего, молодежного и женского советов шелеховской промплощадки компании РУСАЛ.

В герметичный и прочный стальной цилиндр поместили послание потомкам, где обозначили важные характеристики строительства жилого комплекса и оставили самые лучшие пожелания.

Фото: Артем Моисеев

– Сегодня мы заложили капсулу с посланием потомкам в куб из первого бетона фундамента нового жилого квартала. В тексте письма мы рассказали о том, как сейчас живет город, о том, что РУСАЛ за последние 7 лет инвестировал в развитие территории более 1,4 млрд рублей. Также все мы выразили уверенность, что шелеховчане будут счастливо и комфортно жить в ЖК «Атмосфера», а современные дома прослужат им долгие годы, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода.

Фото: Артем Моисеев

– Более полувека назад мы строили город Шелехов и ИркАЗ, а сегодня нам выпала большая честь присутствовать на таком значимом событии. Капсула времени – это давняя традиция строителей, которая уходит корнями в глубокую древность, – Леонид Лозовой, почетный житель города Шелехова, первостроитель.

РУСАЛ с основания компании Олегом Дерипаска в 2000 году показывает пример ответственной социальной политики. Главная цель программы развития городов, в которых работают предприятия алюминиевой промышленности – создать условия для жизни, спорта и досуга, которые бы не уступали уровню мегаполисов. Строительство современного жилого квартала тому подтверждение.

Фото: Артем Моисеев

Строители планируют возвести пять восьмиэтажных блок-секций к 2027 году. Жилой квартал «Атмосфера» станет новым современным районом Шелехова с озелененными комфортными дворами, детскими и спортивными площадками, просторными подъездами, колясочными и подземным паркингом.

Бетонный куб с капсулой потомкам станет арт-объектом и в дальнейшем украсит двор жилого комплекса. Присутствующие на торжественной церемонии выразили надежду, что смогут побывать и на церемонии извлечения капсулы времени, а также ее передаче молодым шелеховчанам 10 февраля 2050 года.