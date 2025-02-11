Апартаменты вместо офисов: что привлекает бизнес?

В 2024 году предприятия малого и среднего бизнеса проявили значительно больший интерес к апартаментам и коммерческой недвижимости в отдельно стоящих зданиях. Количество таких сделок увеличилось на 15% по сравнению с 2023 годом, когда наибольшим спросом пользовались помещения на первых этажах жилых домов, отмечает ДОМ.РФ.

Рост цен на офисную недвижимость побудил предпринимателей искать новые возможности для организации офисов. Это объясняет интерес к апартаментам, которые можно приобрести по программе бизнес-ипотеки. Коммерческие площади в отдельно стоящих зданиях всегда были высоколиквидными благодаря удобствам, таким как подъездные пути и парковка. В 2024 году арендные ставки на такие объекты выросли, что привело к переориентации спроса на их покупку.

Малый и средний бизнес чаще всего приобретает недвижимость для сдачи в аренду, организации офисов и розничной торговли.