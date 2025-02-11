Жители проблемного дома на Пискунова, 40 в Иркутске получат выплаты

Прием заявлений от жителей проблемного дома на Пискунова, 40 по вопросу предоставления социальных выплат начался в Иркутске. Прежде здание, имевшее множество нарушений и являющееся опасным для людей, было признано самовольной постройкой, объект постановили снести. Власти решили помочь жителям и предоставить им средства на покупку других квартир, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, на заседании Думы Иркутска в октябре 2024 года была поддержана инициатива о дополнительной мере соцподдержки в виде выплаты на частичную оплату строительства или покупки жилья отдельной категории граждан, которыми являются собственники недвижимости на Пискунова, 40.

Норма вступила в силу 1 января 2025-го и будет действовать до 1 мая текущего года. Размер выплаты рассчитывают с учетом стоимости квадратного метра – 118 тысяч рублей, но общая сумма не превысит 5 миллионов рублей. На сегодняшний день поступило 14 заявлений от собственников квартир.

«Постановлением администрации Иркутска определены критерии, в соответствии с которыми предоставляется такая выплата. На момент внесения изменений право на социальную поддержку имели 33 собственника. Им направлены уведомления о возможности включении в Реестр. Ведется проверка представленных документов. В списке уже шесть граждан», – пояснили власти.