Путин предложил поддержать российских лесопереработчиков

Президент Владимир Путин высказался за поддержку российских лесопереработчиков, которые сталкиваются с трудностями в экспорте своей продукции. На встрече с главой Калужской области Владиславом Шапшой, он подчеркнул важность развития переработки внутри страны, что соответствует стратегическим целям России. Об этом сообщает Интерфакс.

Вопросы поддержки лесопромышленного комплекса были обсуждены на подкомиссии под председательством вице-премьера Александра Новака в конце января. Рассматривались производственно-финансовые показатели, рентабельность и уровень закредитованности предприятий, а также риски из-за высокой ключевой ставки.

Правительство предложило меры по стимулированию спроса на внутреннем рынке и улучшению экспортной логистики. Новак поручил ключевым министерствам определить проекты для государственной поддержки и проработать вопрос увеличения прямых контейнерных поездов. Также было предложено разработать инструменты для стимулирования спроса на продукцию лесопромышленного комплекса в строительстве и энергетике, а также подготовить дорожную карту по развитию отечественной лесозаготовительной техники.