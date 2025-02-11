Путин предложил поддержать российских лесопереработчиков

Президент Владимир Путин высказался за поддержку российских лесопереработчиков, которые сталкиваются с трудностями в экспорте своей продукции. На встрече с главой Калужской области Владиславом Шапшой, он подчеркнул важность развития переработки внутри страны, что соответствует стратегическим целям России. Об этом сообщает Интерфакс.
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Вопросы поддержки лесопромышленного комплекса были обсуждены на подкомиссии под председательством вице-премьера Александра Новака в конце января. Рассматривались производственно-финансовые показатели, рентабельность и уровень закредитованности предприятий, а также риски из-за высокой ключевой ставки.
Правительство предложило меры по стимулированию спроса на внутреннем рынке и улучшению экспортной логистики. Новак поручил ключевым министерствам определить проекты для государственной поддержки и проработать вопрос увеличения прямых контейнерных поездов. Также было предложено разработать инструменты для стимулирования спроса на продукцию лесопромышленного комплекса в строительстве и энергетике, а также подготовить дорожную карту по развитию отечественной лесозаготовительной техники.