Парк с аттракционами, скульптурами и 80-метровым катком строят на льду Байкала

Городок с ледовыми аттракционами, горками, лабиринтами, тоннелями и авторскими скульптурами строят на поверхности озера Байкал в рамках фестиваля «Живи на Байкале». Объекты будут открыты для посетителей в поселке Листвянка Иркутской области в период с 22 февраля по 9 марта, сообщают организаторы.

«В прошлом году скульпторы боролись с аномальными морозами и ветрами и работали на льду в –38 градусов. <…> В этом году на Байкале случились аномально теплая зима и очень поздний ледостав. Проведение фестиваля было под угрозой, а начало работ по возведению городка постоянно отодвигалось. Наконец-то лед окреп, и с опозданием на две недели скульпторы начинают работу. Закончить планируют вовремя, бросив все силы на проект», – пояснили агентству.

В первую очередь мастера построят объекты инфраструктуры и аттракционы – лабиринты, тоннели, чаши во льду, горки для малышей, а также большой круглый каток с подсветкой льда изнутри диаметром 80 метров. На площадке появятся прокат коньков и кафе, где можно согреться горячим чаем. После этого скульпторы приступят к резке скульптур.

Вход на площадку будет свободным в сроки проведения фестиваля.