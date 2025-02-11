Эн+ получила признание в ESG-рейтингe крупнейшего агентства Китая

Компания Эн+ вошла в ESG-рейтинг одного из крупнейших агентств Китая, CCXGF (China Chengxin Green Finance Technology). Эксперты агентства проанализировали 17 ключевых показателей компании в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления, присвоив рейтинг на уровне «А-», что подтверждает высокие достижения Эн+.



В агентстве отдельно отметили: расширенный социальный пакет Эн+ и программы обучения для сотрудников, инвестиции в регионы, где работают предприятия энергохолдинга, успешную практику по внедрению принципов устойчивого развития в систему управления цепочкой поставок и другие достижения.

Директор по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина отметила, что «компания реализует флагманские экологические и социальные программы, совершенствует корпоративное управление, объём инвестиций в эти сферы растёт из года в год». Это позволило Эн+ сохранить статус ведущей российской компании в области внедрения ESG-практик и получить признание на международном уровне.