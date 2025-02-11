Иркутская область стала лидером в России по динамике спроса на майские праздники

Аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» провели исследование и составили топ самых популярных направлений по динамике роста спроса на ранние бронирования отелей и апартаментов на майские праздники в 2025 году. Рейтинг возглавила Иркутская область, следует из данных пресс-службы компании.

Отдых в Приангарье стал популярнее почти в 9 раз. Подготовка к путешествию в регион в среднем начинается за 147 дней. В 2025 году средняя стоимость ночи в Иркутской области в период майских каникул составляет 5,8 тысячи рублей, туристы обычно приезжают на 3 дня.

Сами иркутяне активнее всего планируют отправиться на майские путешествия в Москву и Подмосковье, начиная искать варианты размещения в среднем за 177 дней до отправления. Средняя продолжительность поездки составляет 4 дня, а стоимость одной ночи в отелях и апартаментах Москвы и Московской области равна 7,8 тысячи рублей.

В целом по стране, помимо Приангарья, в топ самых популярных направлений по динамике роста спроса вошли Тамбовская область – он вырос в 8,5 раза, Ивановская область – в 6 раз, Карачаево-Черкесская Республика – в 5 раз, Новгородская и Саратовская области – почти в 5 раз.