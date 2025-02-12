Хивус столкнулся с автомобилем на льду Байкала

Авария с участием судна на воздушной подушке произошла на льду озера Байкал. Инцидент зафиксирован в акватории Куркутского залива в Ольхонском районе, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«11 февраля 2025 года на ледовой поверхности озера Байкал в акватории залива «Куркутский» в Ольхонском районе Иркутской области произошло столкновение легкого автомобиля с судном на воздушной подушке марки Амадеус-1. Информация о пострадавших уточняется», – пояснили в ведомстве.

Организована доследственная проверка по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Обстоятельства инцидента устанавливаются.