Популярных иркутских блогеров обязали регистрироваться в Роскомнадзоре

Жители Иркутской области, на страницы в соцсетях, блоги и каналы которых подписано более 10 тысяч человек, должны передать данные в Роскомнадзор. Об этом предупредили в пресс-службе регионального правительства.

«Регистрации подлежат страницы и блоги на платформах «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники», «Пикабу», Likee, LiveJournal, Pinterest, Rutube, Telegram, TikTok, Twitch, Yappy, YouTube. Жители Иркутской области, как и других регионов страны, являющиеся владельцами ресурсов, обязаны подать заявление на регистрацию через портал «Госуслуги». Это необходимо сделать как физическим, так и юридическим лицам», – пояснили власти.

Стоит отметить, что с 1 января 2025 года нельзя размещать рекламу на канале или странице без отметки о включении в специальный перечень Роскомнадзора. Записи с незарегистрированных страниц нельзя репостить. Владельцы самих страниц и каналов не могут собирать пожертвования на свою деятельность.

Включение в перечень Роскомнадзора, по данным властей, позволит защитить аудиторию от мошенников и страниц-двойников, повысить доверие со стороны подписчиков. Пользователи смогут удостовериться в том, что они имеют дело с верифицированным источником информации.

Случается, что блогерам отказывают в регистрации. Это может произойти по нескольким причинам: в описании не размещен номер заявки, неверно указано название канала, его адрес или контактные данные владельца. Необходимо проверить всю информацию, исправить ошибки и заново направить заявку. Роскомнадзор вынесет решение в течение 10 рабочих дней.