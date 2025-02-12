Около 100 тысяч ипотечных кредитов будет выдано на частные дома в 2025 году

По прогнозам ДОМ.РФ, в 2025 году около 100 тысяч ипотечных кредитов будут выданы на покупку и строительство индивидуальных жилых домов. Об этом сообщил директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков на II Всероссийской конференции «Тренды развития рынка загородной недвижимости».

Он подчеркнул, что 80% этих кредитов пойдут на готовые дома, тогда как 20% будут направлены на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Из них 40% составят кредиты по программе «Семейная ипотека», а оставшиеся 60% – по другим льготным программам и на рыночных условиях.

Напомним, с 1 марта вступает в силу новый закон, предусматривающий использование счетов эскроу в ИЖС при точечной застройке. Этот механизм позволит гражданам сохранять свои деньги на специальных счетах в банках до окончания строительных работ. Закон о внедрении системы эскроу-счетов в ИЖС президент РФ подписал 22 июля 2024 года. Получить денежные средства со счёта эскроу подрядчик сможет только после завершения стройки и регистрации права собственности на жилой дом.

Несмотря на «революционность» схемы, большинство застройщиков Иркутска не готовы работать по ней, утверждают эксперты. По их оценкам, лишь 10% компаний адаптировались к новым условиям. Основная причина заключается в том, что застройщикам приходится брать банковские кредиты, но они не спешат включать эти затраты в стоимость проектов. Кроме того, не все компании подготвились к «белому» рынку, а значит, не соответствуют требованиям для получения проектного финансирования под 1%, так как им необходима банковская аккредитация и положительная кредитная история владельцев и учредителей. К тому же получение денег только после завершения строительства делает схему менее привлекательной для многих участников рынка.