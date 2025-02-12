Яичный парадокс: Приангарье увеличило производство на 2,8%, но цены взлетели на 50,4%

В 2024 году в Приангарье объем производства куриных яиц увеличился на 2,8%, достигнув 1,015 миллиарда штук, что на 28 миллионов больше, чем в 2023 году, по данным Иркутскстата.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков сообщил, что выпуск яиц превысил запланированные объемы, и самообеспеченность региона куриными яйцами превышает 150%. Ожидается, что этот уровень производства сохранится в будущем.

Основной мерой поддержки производителей куриного яйца является региональная субсидия, компенсирующая часть затрат на приобретение птицеводческого оборудования. Областной бюджет позволяет птицефабрикам компенсировать расходы на оборудование для инкубации яиц, переработки мяса и содержания кур-несушек.

Тем не менее, поддержка со стороны государства не смогла остановить рост цен производителей. В 2024 году куриные яйца вошли в число товаров с наибольшим ростом цен, увеличившись за год на 50,4% в стоимости.