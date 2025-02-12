Рассрочка вместо ипотеки: три риска, о которых стоит знать

Известный девелопер рассказал, как рассрочка может стать ловушкой для рынка жилья.

До 1 июля 2024 года, когда была отменена большая часть льготных ипотечных программ, около 90% квартир в российских новостройках покупалось в кредит. Сегодня на смену ипотеке приходит рассрочка: таким образом уже приобретается, в зависимости от региона и застройщика, 40-50% первичного жилья. Рустам Азизов, директор по ипотечным продажам ГК «А101», отмечает, что в нынешних условиях рассрочка является вполне рабочим инструментом для приобретения жилья, но при этом не стоит забывать о рисках.

1. Короткий срок рассрочки

– В отличие от ипотеки, которая может длиться десятилетиями, рассрочка зачастую ограничивается двумя-тремя годами, а иногда и менее. Таким образом, клиент берет на себя гораздо большую финансовую нагрузку и не всегда может адекватно оценить свою способность с ней справиться. Если при ипотеке его полноценно проверяет банк, проводя андеррайтинг, то при рассрочке от застройщика такая процедура не предусмотрена.

2. Ставка Центрального банка

– Многие покупатели рассчитывают, что в ближайшие год-два ключевая ставка ЦБ значительно уменьшится, и они сумеют «переключиться» на подешевевшую вслед за этим ипотеку. Однако нет никаких гарантий, что Центробанк действительно снизит ставку в обозримом будущем – а значит, такие клиенты окажутся в довольно сложной ситуации. Если они не смогут расплатиться с застройщиками, то не получат своих квартир, да еще и, скорее всего, заплатят неустойки. Конечно, им вернут оставшуюся сумму, но, с учетом инфляции, их деньги могут заметно «подешеветь». А квартиры в среднем по рынку могут к тому времени заметно подорожать.

3. Риски для застройщиков

– Несостоявшиеся сделки не только могут вызвать социальную напряженность, но и ударить по мелким и средним девелоперам, что приведет к снижению темпов строительства и ввода жилья.

По мнению эксперта, исправить сложившееся положение дел может «ипотечная оттепель», которая вернет рынку прежний баланс.

Ране Центральный банк выразил беспокойство по поводу роста продаж недвижимости в рассрочку, предупреждая о возможном образовании пузыря на рынке жилья. Регулятор указывает на существенные риски, которые несет в себе рассрочка как для покупателей, так и для продавцов. Представитель ЦБ отметил, что долги перед застройщиками не отражаются в кредитных историях, что может затруднить оценку долговой нагрузки и увеличить вероятность дефолтов при оформлении новых займов. Кроме того, среди возможных проблем — отсутствие прозрачности в условиях сделок, ухудшение финансового состояния строительных проектов и увеличение кредитных рисков для девелоперов из-за неполного наполнения эскроу-счетов. В связи с этим Банк России рассматривает введение дополнительных мер регулирования, направленных на повышение прозрачности и защиту потребителей от скрытых переплат.