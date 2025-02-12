Шелеховские дзюдоисты выиграли «Кубок Сибирского алюминия», который организовала компания РУСАЛ

35-й открытый командный турнир по дзюдо собрал в шелеховском ЦСЕ спортсменов из разных регионов страны и Монголии.

Фото: Сергей Кузавков

Традиционные соревнования были возобновлены по инициативе директора Иркутского алюминиевого завода Артёма Фоминых. Много лет их посвящали Дню рождения ИркАЗа и первой выплавке алюминия на Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ.

И в этом году после 19-летнего перерыва в Центре спортивных единоборств прошёл «Кубок Сибирского алюминия», в котором приняли участие 8 команд из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Хакасии и Монголии.

Фото: Сергей Кузавков

– Турнир не проводился много лет. Мы решили возобновить традицию и проводить каждый год «Кубок Сибирского алюминия» в нашем новом Центре спортивных единоборств, который построила компания РУСАЛ в прошлом году. Победа наших спортсменов показывает большую и ответственную работу наших тренеров в ЦСЕ, – Артём Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

По итогам соревнований команда ЦСЕ «Сокол» Шелехова стала победителем. В финале хозяева одержали сложную победу над спортивным клубом «Мори» из Иркутска. Третье место поделили спортсмены из Улан-Уде и Ангарска.

Фото: Сергей Кузавков

На церемонии торжественного открытия турнира и награждении гостей приветствовали Артём Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода, Александр Зубков, заслуженный мастер спорта России по бобслею, призёр Олимпийских игр, многократный обладатель Кубка мира, Николай Мельников, президент Федерации Дзюдо Шелехова, Максим Модин, мэр Шелеховского района и Алексей Тенигин, глава города Шелехова.

– Для меня наша победа это большая гордость. Мы с удовольствием много тренируемся в отличных спортивных залах ЦСЕ, где всё для нас обустроено. Я считаю, что это сыграло огромную роль в результатах соревнований, – Тимур Викулов, участник команды ЦСЕ «Сокол».

Фото: Сергей Кузавков

Напомним, что такие же спортивные объекты уже успешно работают в Братске, Саяногорске, Ачинске, Красноярске и Тайшете. Всего по всей стране появится 18 Центров спортивных единоборств. Это часть социальной программы РУСАЛа, которую инициировал более 20 лет назад основатель компании Олег Дерипаска. Главная цель — создать в малых городах условия для спорта и досуга, которые бы не уступали уровню мегаполисов.