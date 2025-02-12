Названы регионы-энерготранжиры в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп рассчитывает вместе с Россией закончить конфликт на Украине, власти РФ возьмутся за активный рост производительности труда, эксперты назвали регионы, активнее других тратящие энергоресурсы, а в Иркутской области создают парк аттракционов на льду Байкала. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Шаги к миру

Осужденного в РФ за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля вернули на родину. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия очень хорошо с нами обошлась», а также выразил надежду, что это может помочь положить начало взаимодействию между странами, которое приведет к окончанию конфликта на Украине.

Упор на производительность

Российские власти разработали модель экономического роста, в соответствии с которой ожидается, что в течение следующих шести лет производительность увеличится почти на 21%. На показатели повлияют развитие технологий, кадрового потенциала, инфраструктуры и экспорта, повышение инвестиционной активности, а также системная государственная поддержка. Кроме того, к маю текущего года профильные министерства создадут отраслевые программы повышения производительности.

Главные энергопотребители

Эксперты назвали регионы РФ с максимальным темпом роста электропотребления по итогам 2024 года. На первом месте – Ингушетия, где показатель подскочил на 40,8%. Далее следует Крым – 14%, Кабардино-Балкария – 11,5%. В топ-10 вошла и Иркутская область – 7,8%, разместившись на восьмой строчке. В качестве причин увеличения трат электричества эксперты называют наращивание экспорта в Китай, загрузку предприятий ВПК, майнинг криптовалют и рост бытового потребления.

Парк на льду Байкала

В районе иркутского поселка Листвянка появится ледовый парк на поверхности озера Байкал. Мастера уже приступили к его созданию. Тут обустроят аттракционы, горки, лабиринты, тоннели, авторские скульптуры, а также 80-метровый каток. Некоторые объекты будут подсвечиваться изнутри. Посетить площадку можно будет в свободном режиме в период с 22 февраля по 9 марта.

Деньги жителям самостроя

В Иркутске помогут жителям проблемного самостроя на Пискунова, 40. В городе ввели меру соцподдержку, направленную именно на владельцев недвижимости в этом доме – она будет действовать до мая 2025 года. Размер выплаты рассчитывают с учетом стоимости квадратного метра – 118 тысяч рублей, но общая сумма не превысит 5 миллионов рублей. Уже начат прием заявлений от собственников квартир.