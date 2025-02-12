Жителей Иркутской области почти в 6 раз чаще стали приглашать на работу в Китай

Резюме иркутян получили 6,5 тыс. приглашений на нероссийские вакансии, что на 43% больше, чем за предыдущий год. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.

Чаще всего иркутяне получали приглашения на вакансии из:

Казахстана (18%, или 1,7 тыс. приглашений),

Беларуси (15%, или 1,3 тыс.),

Турции (7%, или 600),

Китая, Грузии (по 6%, или 600),

Узбекистана (5%, или 500),

Кыргызстана (4%, или 400),

США и ОАЭ (по 3%, или 300).

В выборке были учтены страны, из которых пришло не менее трехсот приглашений за год.

Чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами, программисты, разработчики, операторы call-центра, дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи, учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры, специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики.

Медианная предлагаемая зарплата для россиян в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения, составила в прошедшем году 51 700 рублей. Однако есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 руб.), руководители группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентисты (186 800 руб.), финансовые директора (155 500 руб.), директора по информационным технологиям (145 700 руб.), генеральные директора и исполнительные директора (142 700 руб.). Самым востребованным — менеджерам по продажам — работодатели готовы были платить 67 400 рублей в среднем.