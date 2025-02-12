Более чем 100 тысяч иркутян списали пени за долги ЖКХ

В «Иркутскэнергосбыте» подвели итоги предновогодней акции. По её условиям жителям, области, которые полностью оплатили задолженность за ЖКХ в 2024 году, списали штраф за просрочку платежей. Этой возможностью воспользовались более 106 тысяч жителей Иркутской области.

Предложение действовало для клиентов компании – физических лиц. 70% от общего количества участников в рамках акции оплатили долг за электроэнергию. Самыми активными стали иркутяне, а также жители Братска, Ангарска, Усть-Илимска, Черемхово.

Акция прошла в два этапа: в первом необходимо было оплатить задолженность по квитанции за ноябрь 2024г. в срок до 10 декабря. Второй этап – это оплата задолженности по платежному документу за декабрь по 10 января 2025года. Исключение было только для пени, начисленных по решению суда.

– Хочу выразить благодарность клиентам, кто своевременно и в полном объёме оплачивает потреблённые коммунальные ресурсы. Электроэнергия и тепловая энергия – это жизненно важный ресурс. Энергокомпании, как социальные учреждения, работают в круглосуточном режиме. Они обеспечивают электроэнергией и теплом квартиры, больницы, аптеки, магазины, - все, за счет чего держится жизнь в городах. Своевременная оплата электроэнергии и тепла – возможность поддерживать безаварийное и безопасное производство в интересах всех горожан, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта».