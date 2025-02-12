Выбор на рынке новостроек сокращается в большинстве крупных городов

Тренд сформировался к февралю 2025 года. Об этом пишет сервис «Циан.Аналитика».

К февралю 2025 года на рынке новостроек наблюдается сокращение объема предложения в большинстве крупных городов. В Москве выбор уменьшился на 6%, в Санкт-Петербурге – на 9%, а в других городах с населением от 500 тыс. человек – на 5%. В 25 из 35 локаций выбор снизился.

Наибольшее сокращение предложения отмечено в Волгограде, Ижевске и Самаре. В то же время в 10 локациях, таких как Ставрополь и Махачкала, выбор вырос.

Причины снижения включают низкую активность по запуску новых проектов, завершение льготной ипотеки, удорожание кредитов и изменение планов застройщиков. Несмотря на это, спрос в 4 квартале 2024 и январе 2025 года вырос, особенно в Москве. Крупные застройщики управляют объёмом предложения для поддержания цен и предотвращения затоваривания.

«2025 год на рынке новостроек начался с заметного сокращения объема активного предложения. На это повлияли снижение активности девелоперов по выводу новых проектов, неплохие продажи в последние месяцы и, отчасти, регулирование объемов предложения самими компаниями, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан.Аналитики». – Следствием всего этого является в т.ч. и то, что девелоперам удается сохранить комфортный для себя уровень цен. Предложение в абсолютных цифрах пока все равно остаются на высоких уровнях, опасаться его дефицита на горизонте 4-6 кварталов пока не стоит».