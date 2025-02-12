Комнаты матери с ребенком и дневного пребывания детей впервые открылись в иркутском вузе

Иркутский государственный университет выиграл субсидию от Минобрнауки России в рамках конкурса «Помоги маме учиться» на реализацию проектов «Комната матери и ребенка» и «Комната дневного пребывания детей». Накануне соответствующие помещение открылись, сообщает пресс-служба вуза.

Комната матери и ребенка – специально оборудованное помещение, которое студенты могут использовать в учебное время для присмотра и ухода за детьми: для кормления, проведения гигиенических процедур и переодевания ребенка. В комнате дневного пребывания детей студенты смогут оставить своего ребенка с педагогом на время образовательного процесса.

Для детей доступны игрушки по развитию логики, мелкой моторики и воображения. Также здесь есть игрушки по робототехнике, а позже появится шведская стенка. Для образовательных и развлекательных целей в комнате установлена интерактивная доска, а в специально отведенном месте умная колонка, настроенная на безопасный детский режим. При создании учитывались методические рекомендации.

Для удобного функционирования комнаты дневного пребывания был разработан чат-бот для предварительной записи: мамы и папы могут записаться на посещение.

Помещения расположены в Педагогическом институте ИГУ на Нижней Набережной, 6.