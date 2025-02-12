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Нагрузку от майнинга с начала года в Иркутской области снизили на 300 МВт

Контроль оборота и майнинга цифровых валют с учетом изменений, внесенных в федеральное законодательство, ведут в Иркутской области. Ответственные ведомства пресекают нелегальную деятельность. Подробности о результатах этой работы рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Правоохранительные и иные органы и службы входят в состав профильной межведомственной рабочей группы прокуратуры области, по итогам работы которой наложено взаимодействие между участниками, в том числе представителями электроэнергетической отрасли. Благодаря выработанному алгоритму с начала 2025 года удалось снизить нагрузку от майнингового оборудования на энергосистему региона в объеме более 300 МВт», – пояснили в надзорном ведомстве.

Например, в Куйбышевском районе Иркутска пресечена деятельность предпринимателя, который добывал криптовалюту в подвале многоквартирного дома на улице Советской, а также физического лица, использовавшего 96 машинок для майнинга на своем земельном участке на территории Марковского муниципального образования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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