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Иркутская область вошла в топ главных энерготранжиров России

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Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства провели исследование и составили рейтинг регионов России с максимальным темпом роста электропотребления по итогам прошлого года. В список вошла Иркутская область.

Приангарье разместилось на восьмой строчке: показатель в 2024-м здесь увеличился на 7,8%. В тройку лидеров вошли Ингушетия – 40,8%, Крым – 14%, Кабардино-Балкария – 11,5%. В целом по стране, по данным ТАСС, энергопотребление выросло на 3,9%. В 2025-м ждут роста примерно на 3%. В Сибири в 2024 году электричество стали тратить активнее на 5,5%.

В качестве причин увеличения значений эксперты называют строительство Восточного полигона, наращивание экспорта в Китай, загрузку предприятий ВПК, майнинг криптовалют и рост бытового потребления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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