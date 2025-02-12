Иркутяне решили повысить пенсионную грамотность

Жители Иркутска стали лучше разбираться в выплате средств накопительной пенсии, выяснил СберНПФ. Сегодня 7% иркутян знают, как выплачивают страховую пенсию от государства. При этом осведомлённость о средствах накопительной пенсии увеличилась.

В особенностях выплаты страховой пенсии разобрались 7% участников опроса из Иркутска: 3% понимают, как рассчитать страховую пенсию, а 4% уточняют её размер на Госуслугах или сайте Социального фонда России. Примерно представляют размер страховой пенсии 14% респондентов. Ещё 46% не интересуются ею, поскольку планируют жить на сбережения и доход от инвестиций. Вообще ничего не знают о страховой пенсии 33% иркутян.

О том, что собой представляют средства накопительной пенсии, знают 8% опрошенных в Иркутске (год назад — 2%). Что-то слышали или читали о накопительной пенсии 16% опрошенных. 30% пытались в этом разобраться, но не получилось. 46% не интересуются этим вопросом, не погружались в него или не определились с ответом.

«Сегодня 11% опрошенных жителей Иркутска хотели бы улучшить свои знания о пенсиях. К сожалению, из-за обилия терминов и нюансов пенсионная система может быть сложной для восприятия. Это показывает, как важен доступ к простым и понятным инструментам, которые позволят людям разобраться в этой теме. Сервис "Расчёт пенсии" в мобильном приложении СберБанк Онлайн может стать надёжным помощником в этом вопросе. Он рассчитает сумму будущей пенсии, поможет найти средства накопительной пенсии, а также уточнит, сколько их и где они хранятся», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Респонденты хотят лучше разобраться в пенсиях, чтобы (можно было выбрать несколько вариантов ответа) получить положенные выплаты и льготы (70%), защититься от мошенников (46%), приумножить пенсионные сбережения (46%), избежать финансовых потерь (17%), получать пенсию из разных источников (11%), направить средства накопительной пенсии на создание своего дела (1,5%).

Исследование проводилось в декабре 2024 года. Опрос прошёл в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.

Страховая пенсия по старости — пожизненная ежемесячная выплата, которую выплачивают человеку по достижении пенсионных оснований. Делится на две части: фиксированную и индивидуальную. Размер фиксированной части ежегодно устанавливает правительство. Индивидуальную часть начисляют на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Средства накопительной пенсии — это реальные деньги, которые ежегодно инвестируются и на них начисляется доход. Они есть, например, у тех россиян, которые официально работали с 2002 по 2013 год. Узнать, есть ли у вас средства накопительной пенсии и где они хранятся можно: