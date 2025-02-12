Сберегатели Иркутской области заработали 17,8% годовых по программе долгосрочных сбережений в СберНПФ

В прошлом году жители Иркутской области открыли 35 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Об этом на пресс-конференции сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

За январь-декабрь 2024 года сберегатели из Иркутской области отложили 701 млн рублей в программу долгосрочных сбережений и перевели в неё 1,6 млрд рублей средств накопительной пенсии. Для этого люди воспользовались сервисами СберНПФ.

«Первый год работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) показал: сберегателям из Иркутской области интересен новый инструмент. По итогам 2024 года жители региона заключили 35 тыс. договоров ПДС в СберНПФ. Многие перевели в программу средства накопительной пенсии: в прошлом году мы помогли с этим 8 тыс. наших клиентов из Иркутской области. Теперь эти деньги стали частью долгосрочных сбережений и помогут строить надёжное финансовое будущее. Дополнительной выгодой стал инвестиционный доход. Жители Иркутской области заработали 17,8% годовых по ПДС в СберНПФ. Эти деньги уже поступили на ПДС-счета», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

«Иркутская область попала в топ-20 регионов по числу оформленных программ долгосрочных сбережений. Сберегатели региона используют ПДС, чтобы копить с доплатой от государства и налоговыми льготами, а также переводят в неё средства накопительной пенсии. Последней опцией в регионе пользуется почти каждый четвёртый. Это немного больше, чем в среднем по стране. За пополнение ПДС в СберНПФ жителям Иркутской области доступна дополнительная выгода: сберегатели смогут оформить вклад «Забота о будущем» со ставкой до 29% годовых. Такой набор инструментов поможет эффективно копить и на долгосрочные цели, и на ближайший отпуск. Подключить вклад можно в отделении Сбера», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальский банк.

По статистике СберНПФ, договоры по программе долгосрочных сбережений в Иркутской области чаще заключают женщины (70%).

С ПДС россияне могут откладывать на долгосрочные цели — например, будущее детей, недвижимость или комфортную жизнь в любом возрасте. Чтобы вступить в программу, заключите договор с негосударственным пенсионным фондом.