МТС приглашает бизнес Приангарья на бесплатные вебинары по цифровизации

Бизнес Иркутской области, руководителей IT-направлений и управленцев, кто внедряет в работу компании дистанционные совещания и учёбу, планирует цифровизовать контроль за работой оборудования, МТС в феврале приглашает на бесплатные вебинары (18+). Эксперты расскажут на примере «живых» кейсов, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, сэкономить расходы и сделать работу компании или организации более эффективной. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.

19 февраля в 19:00 (ирк) состоится вебинар Как навести порядок в рабочем мессенджере. Эксперты МТС расскажут, что такое команды в Чатах и зачем их использовать, какие инструменты помогут в создании цифрового офиса и как команды уже используют возможности сервиса МТС Линк Чаты.

18 февраля в 15:00 (ирк) запланирован вебинар Как контролировать эффективность и безопасность эксплуатации автотранспорта и спецтехники . Вебинар подойдет предприятиям в лесной, нефтегазовой и строительной отраслях, промышленным и горнодобывающим предприятиям, а также компаниям, имеющим любой парк спецтехники. Здесь вы узнаете, как отслеживать эффективность работы спецтехники, в частности распознать непроизводственные простои, факты активной работы, расход топлива, а также как сократить количество техники на предприятии за счёт контроля загруженности и для чего нужна система предотвращения наездов техники «Антинаезд».

20 февраля в 16:00 (ирк) состоится вебинар Как вывести работу выездных менеджеров на новый уровень . Эксперты расскажут, как увеличить продажи финансовых продуктов вашим корпоративным клиентам, избежать ошибок и халатности со стороны сотрудников, работающих вне офиса и затронут тему, как упростить контроль за работой выездных менеджеров по взысканию долгов согласно требованиям 230-ФЗ. Вебинар будет полезен операционным директорам, руководителям отделов корпоративных продаж, руководителям проектов по цифровизации и руководителям служб выездного взыскания.