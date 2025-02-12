Группу иркутских студентов заподозрили в компьютерной преступности: изъято 4 тысячи сим-карт

Четверых студентов задержали в Иркутске. Их заподозрили в неправомерном доступе к компьютерной информации. Подробности сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным правоохранителей, в прошлом году 19-летний студент получил от своей знакомой предложение о дополнительном заработке. Она связала его через мессенджер с анонимным куратором. По его указанию молодой человек и его друг арендовали квартиру и получили оборудование, которое может использоваться для активации и подмены телефонных номеров.

В помещении парни разместили три сим-бокса, предназначенные для одновременной работы 40 каналов связи. Юноши получали от куратора сообщения с кодами и регулярно меняли сим-карты. Для конспирации они периодически переезжали на другие съемные квартиры.

Деятельность предполагаемых преступников пресекли: изъяты сим-боксы, около 4 тысяч сим-карт различных операторов связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Также в аэропорту Иркутска оперативники задержали 19-летнюю девушку, через которую передавалось оборудование. Четвертым задержанным стал 18-летний курьер, доставлявший сим-карты и ремонтировавший электронику.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Молодые люди находятся под подписками о невыезде.