Когда остановится укрепление рубля?

Рубль решительно укрепляется, обновляя минимумы в инвалютах за последние четыре месяца. Доллар опустился ниже 96 рублей, евро достиг отметки 99, а юань пока удерживается над 12,9. Вопрос в том, насколько долго продлится эта безудержная ревальвация национальной валюты.

С начала года рубль укрепился на 6%, и попытки инвалют скорректироваться вверх пока безуспешны.

– На рынке наблюдается превышение предложения валюты над спросом, что может измениться только с ростом импорта и сокращением экспортных потоков, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Санкции против биржевой инфраструктуры и крупных экспортеров способствуют девалютизации.

– Импорт пока не восстановился, а январские барьеры против топливного флота еще не полностью отразились на валютных потоках. Жесткая политика ЦБ также снижает спрос на валюту для импорта, а бюджетное правило увеличивает предложение валюты. Все это создает значительный дисбаланс на рынке, – считают эксперты.

Они прогнозируют, что к концу зимы ситуация стабилизируется и давление на инвалюты ослабнет. Однако сейчас доминируют игроки, ставящие на укрепление рубля. Эксперты БКС советуют прикупить валюту для долгосрочных целей или конкретных покупок, так как текущие курсы значительно выгоднее, чем в начале года или на пике прошлого декабря и ноября 2024 года.