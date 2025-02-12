Новости

Грандстрой
«Что это – кризис? Или возвращение к балансу?»
Сила – в команде
«20 лет задаем тренды». Екатерина Прядко, «ГРАНДСТРОЙ», – об эволюции компании, продуктовом подходе и развитии потребительских предпочтений
Все материалы сюжета

Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в 2024 году. Объемы кредитования МСБ в 2024 году выросли практически в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом – до 73,1 млрд рублей, кредитный портфель увеличился в 1,2 раза – до 32 млрд рублей.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwYX2Ki

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
Жители Иркутской области должны подать документы на подтверждение электроотопления в домах до 20 февраля
10 «горячих» вопросов про тарифы
40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес