Школьники Иркутской области, Забайкалья, Бурятии и Якутии могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

Сбер приглашает школьников принять участие в первой Всероссийской олимпиаде по предпринимательству. Подать заявку можно до 14 февраля.

Принять участие в олимпиаде могут российские школьники 9-11 классов как уже с готовой бизнес-идеей, так и без неё, но заинтересованные в создании и развитии собственного бизнес-проекта. Ребятам необходимо выбрать один из трёх профилей: классическое, технологическое или социальное предпринимательство.

«Олимпиада поможет молодым людям выявить и развить творческие способности, предпринимательское мышление и интерес к предпринимательской деятельности. А у победителей и призеров после окончания олимпиады будет возможность продолжить развивать свой бизнес-проект вместе с организаторами и их партнёрами», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

На первом этапе они будут состязаться, выполняя олимпиадные задания по школьным предметам (информатика, обществознание, математика и т. д.) в индивидуальном формате. На втором — будут изучать основы ведения бизнеса и объединятся в команды для совместной работы над проектами под руководством наставников из числа опытных предпринимателей, а также будут развивать мягкие навыки, необходимые для запуска и ведения бизнеса: управление проектом, работа в команде, самопрезентация и так далее.

Финал состоится в апреле в Москве. Победители и призёры смогут получить преференции при поступлении в 8 федеральных вузов — дополнительные баллы к ЕГЭ, а также возможность обучения за счёт средств вузов, скидки на образовательные программы, денежные призы. По итогам первого пилотного сезона список университетов, в которых участники могут получить преференции, будет расширен.

Организаторы олимпиады — Министерство науки и высшего образования РФ, «Движение Первых», «МИРЭА — Российский технологический университет», соорганизаторы — Сбер и фонд «Наше будущее».