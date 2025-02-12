Жители Иркутской области должны подать документы на подтверждение электроотопления в домах до 20 февраля

Перерасчет за электроэнергию с применением повышающего коэффицента 1,8 получат жители Иркутской области, которые до 20 февраля официально подтвердят наличие электроотопления в своих домах. Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел глава региона Игорь Кобзев.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области обращает внимание потребителей электрической энергии на необходимость скорейшего предоставления документов, подтверждающих электроотопление, а также обеспечивать своевременный ежемесячный контроль передачи показаний с приборов учета. В противном случае не направленные, а значит и не оплаченные в текущем месяце объемы перейдут на следующий месяц и могут существенно превысить пороговые значения диапазонов энергопотребления, которые оплачивается по наиболее дорогой тарифной ставке и более того, могут быть взысканы в судебном порядке.

— Подать соответствующие документы в срок очень важно не только для того, чтобы получить скорректированную платежную квитанцию, максимальное точные данные о количестве домов с электроотоплением также необходимы для региона, — сказал Игорь Кобзев.

По словам директора «Иркутскэнергосбыта» Андрея Харитонова, на данный момент поступило более 72 тысяч пакетов документов на подтверждение электроотопления в домах жителей региона. Всего же, вместе с подтвержденными ранее, их количество составляет порядка 150 тысяч. В день «Иркутскэнергосбыт» принимает порядка 1400 новых пакетов документов. Отмечается, что количество подаваемых документов снижается, месяцем ранее объем доходил до 5 тысяч ежедневно.

— Отмечу, что подавшим документы до 20 февраля, будет сделан перерасчет в том числе и за январь, но это касается только тех граждан, чьи дома изначально были официально зарегистрированы, но они не подали документы в январе. В случае, когда жители регистрируют свои дома сейчас, пересчет будет сделан только с момента регистрации. Все, кто имеет право на перерасчет, но не успеет подать документы до 20 февраля, будут также взяты в работу, но получат скорректированную квитанцию только в марте, — рассказал Андрей Харитонов.

В Иркутской области специалисты продолжают качественно-количественный анализ домов с электроотоплением. В частности, по поручению Игоря Кобзева под руководством замгубернатора Андрея Бунева работу начала рабочая группа по контролю за ходом официальной регистрации домов, которые граждане ранее не зарегистрировали как жилое помещение, что не позволяет им получить перерасчет. Также под председательством зампредседателя Правительства Валентины Вобликовой создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с электропотреблением многодетными семьями, в том числе проживающими в садоводствах.

Напомним, ранее Игорь Кобзев поручал усилить работу по информированию населения о необходимости подачи документов, подтверждающих право граждан на применение повышающего коэффициента 1,8, который увеличивает на период с января по апрель 2025 года верхнюю границу первого диапазона электропотребления до 7020 кВт*ч, границу второго диапазона – до 10800 кВт*ч.

На заседании отмечено, что «Иркутскэнергосбыт», различные службы и ведомства региона фиксируют снижение количества обращений граждан за разъяснениями о подаче документов. Напомним, в Приангарье для этого работает телефон горячей линии 122 (пункт голосового меню 3). Также за разъяснением можно обратиться в «Иркутскэнергосбыт» в Единый энергетический информационно-справочный центр 8-800-100-9-777 или соцсети компании.

Губернатор Игорь Кобзев поручил провести прямой эфир на тему «Применение новых дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения Иркутской области». Он пройдет 13 февраля в 14:00 в официальных группах Правительства региона в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники». На вопросы жителей ответят руководитель

«Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов и начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Сергей Малинкин.