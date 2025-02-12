Рост поголовья свиней зафиксировали в Иркутской области

Поголовье свиней выросло в Иркутской области. С начала года на свет появилось 17,8 тыс. поросят, что на 3,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общая численность свиней по итогам 2024 года составила 152,8 тыс. голов. Средний вес животных при рождении составил около 715 граммов, основу поголовья сформировали представители пород крупная белая и ландрас. Рекорд по многоплодию установила свинья с инвентарным номером 54 из семейства Беатриса крупной белой породы: за раз она произвела на свет 16 поросят.

По данным властей, таких показателей удалось достичь благодаря внимательному отношению персонала к животным, правильно подобранному корму, высоким продуктивным характеристикам пород свиней и современным технологическим процессам на производстве.